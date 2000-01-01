(Шудегова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шудегова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1911

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1911

Отец: Шудегов Николай

Мать: Шутегова Екатерина

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