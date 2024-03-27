Мотыльский Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотыльский Абрам

Место рождения

Иркутск

Дата рождения

10.05.1895

Дата смерти

Около 1954

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1895

Отец: Мотыльский Арон

Мать: Матыльская Злата Либа

Иркутск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотыльский Арон

Мать ребёнка: Матыльская Хася Рувимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матыльская Хася Рувимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Улан-Удэ
Начальник базы
Смерть
Около 1954
Улан-Удэ
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