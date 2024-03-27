Мотыльский Абрам
Место рожденияИркутск
Дата рождения10.05.1895
Дата смертиОколо 1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1895
Отец: Мотыльский Арон
Мать: Матыльская Злата Либа
Иркутск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотыльский Арон
Мать ребёнка: Матыльская Хася Рувимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Улан-Удэ
Начальник базы
Смерть
Около 1954
Улан-Удэ