Мальцева Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Галина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1957

Отец: не указан

Мать: Мальцева Галина Васильевна

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