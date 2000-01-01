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Мальцева Галина Васильевна
Мальцева Галина Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.10.1957
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Мальцева (Овцына) Галина Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
09.10.1957
Отец: не указан
Мать:
Мальцева Галина Васильевна
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