Морозова Екатерина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Екатерина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1928

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1960

Сын: Морозов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
2014
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