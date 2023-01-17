Морозова Екатерина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1928
Дата смерти2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1960
Отец ребёнка: Морозов Иван
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
2014