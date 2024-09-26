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Смирнов Трофим Павлович

Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Бабышев (Смирнов) Павел Исаевич

Мать: Смирнова Христина

Место жительства
1882
Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
в село Ольшанка, Карская область, Турция
Смерть
Неизвестно

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