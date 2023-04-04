Дубянский Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Дубянский Федор
Мать: (Шарогородская) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубянский Петр Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
унтер-шталмейстер и егермейстер, секунд-майор гвардейского конного полка
Рождение ребёнка
1760
Сын: Дубянский Федор
Мать ребёнка: Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
23.10.1763
Дочь: Зиновьева (Дубянская) Варвара
Мать ребёнка: Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Дубянский Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Федоровна
Смерть
1776
Рождение ребёнка
1777
Сын: Дубянский Александр Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Федоровна