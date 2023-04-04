Дубянский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубянский Михаил

Дубянский Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Дубянский Федор

Мать: (Шарогородская) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубянский Петр Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
унтер-шталмейстер и егермейстер, секунд-майор гвардейского конного полка
Рождение ребёнка
1760

Сын: Дубянский Федор

Мать ребёнка: Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
23.10.1763

Дочь: Зиновьева (Дубянская) Варвара

Мать ребёнка: Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Дубянский Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Федоровна

Смерть
1776
Рождение ребёнка
1777

Сын: Дубянский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Федоровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.