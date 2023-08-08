Агрофена Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрофена Ефремова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Агапия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Прокопий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Рождение ребёнка
02.10.1852

Сын: Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно
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