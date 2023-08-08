Агрофена Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Агапия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Прокопий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
02.10.1852
Сын: Пётр Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Иванов
Смерть
Неизвестно