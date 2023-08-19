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Золотухина Арина Андреевна
Золотухина Арина Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.08.2023
Пол
Женский
Отец
Золотухин Андрей Константинович
1994 г.р.
Мать
Третьякова Наталья Евгеньевна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.2023
Отец:
Золотухин Андрей Константинович
Мать:
Третьякова Наталья Евгеньевна
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