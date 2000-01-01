Кара-Сал Дойнат Сатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1937
Дата смерти?.06.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1963
Дочь: Ондар Галина Доржуевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.1965
Дочь: Кара-Сал Лира Доржуевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кара-Сал Мерген Доржуевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
?.06.1937