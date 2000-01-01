Кара-Сал Дойнат Сатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кара-Сал Дойнат Сатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1937

Дата смерти

?.06.1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1963

Дочь: Ондар Галина Доржуевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.03.1965

Дочь: Кара-Сал Лира Доржуевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кара-Сал Мерген Доржуевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
?.06.1937
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