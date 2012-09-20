Курамшина Гульсум Яруловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурамшина Гульсум Яруловна

Курамшина Гульсум Яруловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1903

Дата смерти

18.03.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1931

Сын: Курамшин Рашит Вафич

Отец ребёнка: Курамшин Вифа Мухамеджанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курамшина Раиса Вафична

Отец ребёнка: Курамшин Вифа Мухамеджанович

Смерть
18.03.1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close