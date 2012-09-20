Курамшина Гульсум Яруловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1903
Дата смерти18.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1931
Сын: Курамшин Рашит Вафич
Отец ребёнка: Курамшин Вифа Мухамеджанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курамшина Раиса Вафична
Отец ребёнка: Курамшин Вифа Мухамеджанович
Смерть
18.03.1988