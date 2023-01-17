Хорошавина (?) Параскева Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1863
2 брак, вдова Анания Кислицына, д. Кислицкая
Рождение ребёнка
24.10.1863
Сын: Хорошавин Дмитрий Прокопивич
Отец ребёнка: Хорошавин Прокоп Моисеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно