Хорошавина (?) Параскева Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Параскева Моисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1863

Муж: Хорошавин Прокоп Моисеевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак, вдова Анания Кислицына, д. Кислицкая
Рождение ребёнка
24.10.1863

Сын: Хорошавин Дмитрий Прокопивич

Отец ребёнка: Хорошавин Прокоп Моисеевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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