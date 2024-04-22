Параскева Фёдорова
Место рождения
Дата рождения27.10.1806
Дата смерти16.05.1807
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1806
Отец: Фёдор Кононов
Мать: Екатерина Емельянова
МК-1806 27.10.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Иевска у крестьянина Федора Кононова жена Катерина Мелентьева родила дочь Параскеву, которая крещена 28го числа священником Иаковом ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.05.1807
МК-1807 16.05.1807 Того же уезда и вотчины деревни Иовска у крестьянина Федора Кононова дочь Параскева 7ми месяцов неизвестною болезнию Оная умершая погребена священником Яковом Петровым с дьячьком Ти... Показать все