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Параскева Фёдорова

Место рождения

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.10.1806

Дата смерти

16.05.1807

Пол

Женский

Отец

1775 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1806

Отец: Фёдор Кононов

Мать: Екатерина Емельянова

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 27.10.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Иевска у крестьянина Федора Кононова жена Катерина Мелентьева родила дочь Параскеву, которая крещена 28го числа священником Иаковом ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.05.1807
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 16.05.1807 Того же уезда и вотчины деревни Иовска у крестьянина Федора Кононова дочь Параскева 7ми месяцов неизвестною болезнию Оная умершая погребена священником Яковом Петровым с дьячьком Ти... Показать все
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