Гамалей Андрей
Место рожденияРоссия, Канабишка, Тогучинский р-он,
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Гамалей Родион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.1927
Дочь: (Гамалей) Ольга
Мать ребёнка: Гамалей (Маличенко) Екатерина
Рождение ребёнка
07.01.1929
Сын: Гамалей Петр
Мать ребёнка: Гамалей (Маличенко) Екатерина
Смерть
Неизвестно