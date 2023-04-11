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Гамалей Андрей

Место рождения

Россия, Канабишка, Тогучинский р-он,

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Гамалей Родион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамалей (Маличенко) Екатерина

Рождение ребёнка
?.04.1927

Дочь: (Гамалей) Ольга

Мать ребёнка: Гамалей (Маличенко) Екатерина

Рождение ребёнка
07.01.1929

Сын: Гамалей Петр

Мать ребёнка: Гамалей (Маличенко) Екатерина

Смерть
Неизвестно

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