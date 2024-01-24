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Поделешкин Николай Александрович
Поделешкин Николай Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Пол
Мужской
Отец
Поделешкин Александр Сергеевич
1922 г.р.
Мать
Живаева Екатерина Кузьмична
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Поделешкин Александр Сергеевич
Мать:
Живаева Екатерина Кузьмична
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