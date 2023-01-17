Достовалов Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1987
Рождение ребёнка
25.02.2010
Сын: Достовалов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Достовалова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
10.12.2013
Сын: Достовалов Артем Васильевич
Мать ребёнка: Достовалова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
02.02.2019
Сын: Достовалов Максим Васильевич
Мать ребёнка: Достовалова Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно