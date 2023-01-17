Достовалов Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДостовалов Василий Сергеевич

Достовалов Василий Сергеевич

avatar

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

17.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1987

Отец: Достовалов Сергей Николаевич

Мать: Достовалова Людмила Алексеевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
25.02.2010

Сын: Достовалов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Достовалова Татьяна Андреевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
10.12.2013

Сын: Достовалов Артем Васильевич

Мать ребёнка: Достовалова Татьяна Андреевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
02.02.2019

Сын: Достовалов Максим Васильевич

Мать ребёнка: Достовалова Татьяна Андреевна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Достовалова Татьяна Андреевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close