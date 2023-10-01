Риммер Фёдор Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Риммер Давыд
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Риммер Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Риммер Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Риммер Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Риммер Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Риммер Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Риммер Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Риммер Елизавета
Смерть
Неизвестно