Риммер Фёдор Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Риммер Фёдор Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Риммер Давыд

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Риммер Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Риммер Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Риммер Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Риммер Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Риммер Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Риммер Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Риммер Валерий Фёдорович

Мать ребёнка: Риммер Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Риммер Елизавета

Смерть
Неизвестно

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