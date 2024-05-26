Самсонова Левицкова (Неизвестная) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1905 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Он - 2-й брак в 45 лет (вдовец) Она - 2-й брак в 30 лет (вдова казака) Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой ГАРО 803-2-1093 лл.46об.-47 №17 Поручители по жениху: Кулягин Никита Григорьев ст.... Показать все
Смерть
Неизвестно