Самсонова Левицкова (Неизвестная) Анна Михайловна Вычислено 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самсонова Левицкова (Неизвестная) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1905 ст.

Муж: Самсонов Стефан Фролович

Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Он - 2-й брак в 45 лет (вдовец) Она - 2-й брак в 30 лет (вдова казака) Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой ГАРО 803-2-1093 лл.46об.-47 №17 Поручители по жениху: Кулягин Никита Григорьев ст.... Показать все
Смерть
Неизвестно

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