Дьяченко Гриша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьяченко Владимир
Мать ребёнка: Бармина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьяченко Николай
Мать ребёнка: Бармина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьяченко Анатолий
Мать ребёнка: Бармина Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бармина Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно