Королева (Шубина) Ирина Евгеньевна
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Федерация
Дата рождения27.09.1956
Дата смерти14.11.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1956
Работа или профессия
Неизвестно
провизор
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
07.09.1983
Рождение ребёнка
04.10.1985
Сын: Королев Константин Николаевич
Отец ребёнка: Королев Николай Евгеньевич
Смерть
14.11.2018
Причина смерти: поликистоз почек