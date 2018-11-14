Королева (Шубина) Ирина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Шубина) Ирина Евгеньевна

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Дата рождения

27.09.1956

Дата смерти

14.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1956

Отец: Шубин Евгений Сергеевич

Мать: Шубина (Древицкая) Галина Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
провизор
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мануйленко Анатолий Анатольевич

Бракосочетание
07.09.1983

Муж: Королев Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
04.10.1985

Сын: Королев Константин Николаевич

Отец ребёнка: Королев Николай Евгеньевич

Смерть
14.11.2018
Причина смерти: поликистоз почек

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