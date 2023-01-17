Кутнякова (Крютькова) Феврония Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутнякова (Крютькова) Феврония Никитична

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
26.10.1890 ст.

Муж: Кутняков Константин Климентиевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.11.1893 ст.

Дочь: Матрена Константиновна

Отец ребёнка: Кутняков Константин Климентиевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
11.06.1895 ст.

Сын: Кутняков Владимир Константинович

Отец ребёнка: Кутняков Константин Климентиевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр:Богунов Гавриил Васильевич;Кутнякова Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.02.1900 ст.

Дочь: Антонина Константиновна

Отец ребёнка: Кутняков Константин Климентиевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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