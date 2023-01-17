Кутнякова (Крютькова) Феврония Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1890 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1893 ст.
Дочь: Матрена Константиновна
Отец ребёнка: Кутняков Константин Климентиевич
Рождение ребёнка
11.06.1895 ст.
Сын: Кутняков Владимир Константинович
Отец ребёнка: Кутняков Константин Климентиевич
Воспр:Богунов Гавриил Васильевич;Кутнякова Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.02.1900 ст.
Дочь: Антонина Константиновна
Отец ребёнка: Кутняков Константин Климентиевич
Смерть
Неизвестно