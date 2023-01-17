Лорис-Меликов Михаил Тариелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лорис-Меликов Михаил Тариелович

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Место рождения

г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии

Дата рождения

31.10.1824

Дата смерти

24.12.1888

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1824
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1841 по 1843
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1856
Терская область, Кавказ
Место жительства
С 1880 по 1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.12.1888
г. Ницца, Франция
Место жительства
По 1888
г. Ницца, Франция
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