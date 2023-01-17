Лорис-Меликов Михаил Тариелович
Место рожденияг. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Дата рождения31.10.1824
Дата смерти24.12.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1824
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1824
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1841 по 1843
Место жительства
С 1856
Терская область, Кавказ
Место жительства
С 1880 по 1881
Смерть
24.12.1888
г. Ницца, Франция
Место жительства
По 1888
г. Ницца, Франция