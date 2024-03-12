Вандымова (Молданова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вандымова (Молданова) Татьяна

Место рождения

Пǎнтǝп кутǝп пөхǝр

Дата рождения

1930

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Молданов Ксенофонт

Мать: не указана

Пǎнтǝп кутǝп пөхǝр
Рождение ребёнка
20.01.1963

Сын: Вандымов Тимофей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Казым
Образование
Неизвестно
Начальное
Смерть
2008
Белоярский, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
Неизвестно
Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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