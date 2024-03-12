Вандымова (Молданова) Татьяна
Место рожденияПǎнтǝп кутǝп пөхǝр
Дата рождения1930
Дата смерти2008
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Молданов Ксенофонт
Пǎнтǝп кутǝп пөхǝр
Рождение ребёнка
20.01.1963
Сын: Вандымов Тимофей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Казым
Образование
Неизвестно
Начальное
Смерть
2008
Белоярский, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
Неизвестно
Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра