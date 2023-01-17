Еремеев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеев Алексей Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

22.08.1908

Дата смерти

09.07.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
22.08.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1908 по 1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942 по 1987
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.07.1987
Москва, город федерального значения Москва
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