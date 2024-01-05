Мараховский Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мараховский Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Мараховский Владимир

Мать: Мараховская Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мараховский ?

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мараховский Владимир

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сазонова Ольга

Мать ребёнка: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Смерть
Неизвестно
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