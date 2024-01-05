Мараховский Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: Мараховский Владимир
Мать: Мараховская Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мараховский ?
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мараховский Владимир
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сазонова Ольга
Мать ребёнка: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Смерть
Неизвестно