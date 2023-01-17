Графова-Сорокина Марфа Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: не указан
Мать: не указана
79 семья в исп.1753
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Рыженькова Анисья Максимовна
Отец ребёнка: Графов-Сорокин Максим Иванович
52 семья в исп.1779
Рождение ребёнка
1719
Отец ребёнка: Графов-Сорокин Максим Иванович
43 семья в исп.1750 79 семья в исп.1753 61 семья в исп.1779
Рождение ребёнка
1727
Отец ребёнка: Графов-Сорокин Максим Иванович
43 семья в исп.1750 79 семья в исп.1753 52 семья в исп.1779
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно