Графова-Сорокина Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Графова-Сорокина Марфа Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: не указана

79 семья в исп.1753
Рождение ребёнка
1706

Дочь: Рыженькова Анисья Максимовна

Отец ребёнка: Графов-Сорокин Максим Иванович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
52 семья в исп.1779
Рождение ребёнка
1719

Сын: Графов Степан Максимович

Отец ребёнка: Графов-Сорокин Максим Иванович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
43 семья в исп.1750 79 семья в исп.1753 61 семья в исп.1779
Рождение ребёнка
1727

Сын: Сорокин Иван Максимович

Отец ребёнка: Графов-Сорокин Максим Иванович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
43 семья в исп.1750 79 семья в исп.1753 52 семья в исп.1779
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Графов-Сорокин Максим Иванович

Смерть
Неизвестно
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