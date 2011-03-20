Козицин Владимир Пафнутьевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.08.1933
Дата смерти20.03.2011
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933
Россия
Рождение ребёнка
06.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козицина Валентина Григорьевна
Россия,Иркутская обл.Осинский Р-н Село Оса
Рождение ребёнка
06.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козицина Валентина Григорьевна
Смерть
20.03.2011