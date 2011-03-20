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Козицин Владимир Пафнутьевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

01.08.1933

Дата смерти

20.03.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933

Отец: Козицин Пафнутий Николаевич

Мать: Козицина Лидия Афанасьевна

Россия
Рождение ребёнка
06.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козицина Валентина Григорьевна

Россия,Иркутская обл.Осинский Р-н Село Оса
Рождение ребёнка
06.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козицина Валентина Григорьевна

Смерть
20.03.2011
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