Черноземов Алексей Александрович
Место рожденияВологодская губ, Вологодский уезд, село Спасское (Куркино)
Дата рождения02.08.1904
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1904
Вологодская губ, Вологодский уезд, село Спасское (Куркино)
Рождение ребёнка
?.09.1929
Сын: Черноземов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Черноземова Александра Ивановна
Чурчино, Вологодская область
Военная служба
27.07.1941
Самара, Самара, Самарская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie61769993/ | Молотовский РВК
Смерть
?.02.1942