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Черноземов Алексей Александрович

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Место рождения

Вологодская губ, Вологодский уезд, село Спасское (Куркино)

Дата рождения

02.08.1904

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1904

Отец: Черноземов (козлов) Александр Алексеев

Мать: Черноземова Евдокия Захарова

Вологодская губ, Вологодский уезд, село Спасское (Куркино)
Рождение ребёнка
?.09.1929

Сын: Черноземов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Черноземова Александра Ивановна

Чурчино, Вологодская область
Военная служба
27.07.1941
Самара, Самара, Самарская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie61769993/ | Молотовский РВК
Смерть
?.02.1942
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