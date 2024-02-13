Глушков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1918
Дата смерти11.11.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1918
Отец: Глушков Иван
Мать: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оснач Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Оснач Надежда Ивановна
Смерть
11.11.1980
Шостка, Сумська область