Глушков Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1918

Дата смерти

11.11.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1918

Отец: Глушков Иван

Мать: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оснач Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оснач Надежда Ивановна

Смерть
11.11.1980
Шостка, Сумська область

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