Талашко (Буйновская) Анна Болеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буйновский Болеслав Викентьевич
Мать: Констанция
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мельникова Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Талашко Игнат Маркович
Рождение ребёнка
26.11.1909
Сын: Талашко Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Талашко Игнат Маркович
Рождение ребёнка
06.04.1911
Сын: Талашко Георгий Игнатьевич
Отец ребёнка: Талашко Игнат Маркович
Рождение ребёнка
13.07.1912
Дочь: Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Талашко Игнат Маркович
Рождение ребёнка
11.01.1915
Дочь: Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Талашко Игнат Маркович
Рождение ребёнка
01.01.1919
Отец ребёнка: Талашко Игнат Маркович
Рождение ребёнка
01.02.1919
Сын: Талашко Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Талашко Игнат Маркович
Рождение ребёнка
26.03.1921
Дочь: Леонова Лидия Игнатьевна
Отец ребёнка: Талашко Игнат Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Талашко Игнат Маркович
Смерть
1955
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область