Талашко (Буйновская) Анна Болеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талашко (Буйновская) Анна Болеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буйновский Болеслав Викентьевич

Мать: Констанция

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мельникова Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Талашко Игнат Маркович

Рождение ребёнка
26.11.1909

Сын: Талашко Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Талашко Игнат Маркович

Рождение ребёнка
06.04.1911

Сын: Талашко Георгий Игнатьевич

Отец ребёнка: Талашко Игнат Маркович

Рождение ребёнка
13.07.1912

Дочь: Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Талашко Игнат Маркович

Рождение ребёнка
11.01.1915

Дочь: Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Талашко Игнат Маркович

Рождение ребёнка
01.01.1919

Сын: Талашко Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Талашко Игнат Маркович

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.02.1919

Сын: Талашко Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Талашко Игнат Маркович

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.03.1921

Дочь: Леонова Лидия Игнатьевна

Отец ребёнка: Талашко Игнат Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Талашко Игнат Маркович

Смерть
1955
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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