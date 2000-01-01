Шипицына Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Шипицын Алексей Викулович

Отец ребёнка: Шипицын Викул Алексеевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Шипицын Семен Викулович

Отец ребёнка: Шипицын Викул Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голошелкова ? Викуловна

Отец ребёнка: Шипицын Викул Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Викул Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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