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Смирнов Михаил Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1857

Дата смерти

Около 1925

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1857

Отец: Смирнов Петр Андреев

Мать: Смирнова (Голикова) Александра Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Смирнова) Мария Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик села Серы Мышкинского уезда
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Никольская (Смирнова) Анна Михайлова

Мать ребёнка: (Смирнова) Мария Михайлова

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Смирнова) Лариса Михайлова

Мать ребёнка: (Смирнова) Мария Михайлова

Рождение ребёнка
1898

Сын: Смирнов Александр Михайлов

Мать ребёнка: (Смирнова) Мария Михайлова

Смерть
Около 1925

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