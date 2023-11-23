Смирнов Михаил Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1857
Дата смертиОколо 1925
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1857
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик села Серы Мышкинского уезда
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Никольская (Смирнова) Анна Михайлова
Мать ребёнка: (Смирнова) Мария Михайлова
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Смирнова) Лариса Михайлова
Мать ребёнка: (Смирнова) Мария Михайлова
Рождение ребёнка
1898
Сын: Смирнов Александр Михайлов
Мать ребёнка: (Смирнова) Мария Михайлова
Смерть
Около 1925