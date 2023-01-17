Еркова Ксения (Аксинья) Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еркова Ксения (Аксинья) Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1790 по 1794 ст.

Дата смерти

После 1848 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1786 по 1787 г.р.

Дети

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1790 по 1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: Еркова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Ерков Михаил мл. Григорьевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Сын: Ерков Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Ерков Михаил мл. Григорьевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Дочь: Марья Михайловна

Отец ребёнка: Ерков Михаил мл. Григорьевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Дочь: Еркова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Ерков Михаил мл. Григорьевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Аграфена Михайловна

Отец ребёнка: Ерков Михаил мл. Григорьевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
С 1827 по 1832 ст.

Сын: Ерков Максим Михайлович

Отец ребёнка: Ерков Михаил мл. Григорьевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Сын: Ерков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Ерков Михаил мл. Григорьевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ильинская (г. Верея)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерков Михаил мл. Григорьевич

Смерть
После 1848 ст.
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
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