Еркова Ксения (Аксинья) Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1790 по 1794 ст.
Дата смертиПосле 1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1790 по 1794 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: Еркова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Ерков Михаил мл. Григорьевич
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Отец ребёнка: Ерков Михаил мл. Григорьевич
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Дочь: Марья Михайловна
Отец ребёнка: Ерков Михаил мл. Григорьевич
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Дочь: Еркова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Ерков Михаил мл. Григорьевич
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Аграфена Михайловна
Отец ребёнка: Ерков Михаил мл. Григорьевич
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
С 1827 по 1832 ст.
Отец ребёнка: Ерков Михаил мл. Григорьевич
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Отец ребёнка: Ерков Михаил мл. Григорьевич
ц. Ильинская (г. Верея)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1848 ст.