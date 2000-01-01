Рублёв Лаврентий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёв Лаврентий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рублёв Пётр Иванович

Мать: Рублёва Фетинья Самойловна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Лукерья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Рублёва Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Ксения Лаврентьвна

Мать ребёнка: Рублёва Евдокия Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублёва Евдокия Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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