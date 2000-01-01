Рублёв Лаврентий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рублёв Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Лукерья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Рублёва Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Ксения Лаврентьвна
Мать ребёнка: Рублёва Евдокия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно