Червинская (Гурская) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти01.02.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Гурский Адольф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Червинская) Надежда
Отец ребёнка: Червинский Мичислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Червинская) Елена
Отец ребёнка: Червинский Мичислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Червинский Мичислав
Рождение ребёнка
1941
Сын: Червинский Иосиф
Отец ребёнка: Червинский Мичислав
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (Червинская) Софья
Отец ребёнка: Червинский Мичислав
Смерть
01.02.1994