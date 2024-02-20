Червинская (Гурская) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червинская (Гурская) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

01.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Гурский Адольф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Червинская) Надежда

Отец ребёнка: Червинский Мичислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Червинская) Елена

Отец ребёнка: Червинский Мичислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червинский Мичислав

Рождение ребёнка
1941

Сын: Червинский Иосиф

Отец ребёнка: Червинский Мичислав

Рождение ребёнка
1947

Дочь: (Червинская) Софья

Отец ребёнка: Червинский Мичислав

Смерть
01.02.1994

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