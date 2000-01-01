Лихачёва (Таначёва) Пелагия Самсоновна
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1846 и 1848
Дата смерти20.05.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1846 и 1848
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Бракосочетание
26.01.1866
Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
08.03.1867
Сын: Лихачёв Кирилл Ксенофонтович
Отец ребёнка: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
04.07.1868
Дочь: Ольга Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
?.06.1869
Сын: Лихачёв Фёдор Ксенофонтович
Отец ребёнка: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
27.02.1871
Сын: Лихачёв Василий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
18.08.1875
Сын: Лихачёв Адриан Ксенофонтович
Отец ребёнка: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
08.02.1878
Сын: Лихачёв Алексей Ксенофонтович
Отец ребёнка: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1882
Дочь: Осинкина Анна Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
13.08.1887
Сын: Лихачёв Лавр Ксенофонтович
Отец ребёнка: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.05.1910
Плоска (ныне не существует)
Похороны
22.05.1910
Галаново, Удмуртская Республика Россия