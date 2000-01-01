Лихачёва (Таначёва) Пелагия Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва (Таначёва) Пелагия Самсоновна

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1846 и 1848

Дата смерти

20.05.1910

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1846 и 1848

Отец: Таначёв Самсон Лазаревич

Мать: Таначёва Параскева Трофимовна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Бракосочетание
26.01.1866

Муж: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич

Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
08.03.1867

Сын: Лихачёв Кирилл Ксенофонтович

Отец ребёнка: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
04.07.1868

Дочь: Ольга Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
?.06.1869

Сын: Лихачёв Фёдор Ксенофонтович

Отец ребёнка: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
27.02.1871

Сын: Лихачёв Василий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
18.08.1875

Сын: Лихачёв Адриан Ксенофонтович

Отец ребёнка: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
08.02.1878

Сын: Лихачёв Алексей Ксенофонтович

Отец ребёнка: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1882

Дочь: Осинкина Анна Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
13.08.1887

Сын: Лихачёв Лавр Ксенофонтович

Отец ребёнка: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.05.1910
Плоска (ныне не существует)
Похороны
22.05.1910
Галаново, Удмуртская Республика Россия
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