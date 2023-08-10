Шилова (Маслакова) Валентина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШилова (Маслакова) Валентина Егоровна

Шилова (Маслакова) Валентина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслаков Егор Иванович

Мать: Маслакова (Хаперская) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садчикова (Шилова) Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Шилов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов Владимир

Рождение ребёнка
12.02.1957

Сын: Шилов Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Шилов Владимир

Богородицкое, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.