Шилова (Маслакова) Валентина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садчикова (Шилова) Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Шилов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шилов Владимир
Рождение ребёнка
12.02.1957
Сын: Шилов Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Шилов Владимир
Богородицкое, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно