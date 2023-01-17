Кудымов Тимофей Михайлович
Место рождениядеревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Дата рождения22.01.1916
Дата смерти14.09.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Призыв на военную службу
1937
В 1937 году был призван в Красную Армию.
Военная служба
С 1939 по 1940
13-я армия Северо-Западный фронт
В звании младшего командира в составе 13-й армии Северо-Западный фронт участвовал в Советско-финской войне 1939-1940 гг..
Военная награда
07.04.1940
Указом Президиума ВС СССР от 07.04.1940 «…за образцовое выполнение боевых заданий … и проявленные при этом доблесть и мужество..» был награжден орденом «Красной Звезды».
Военная служба
?.08.1943
5-я Ударная армия Южный фронт (второго формирования)
Гвардии капитан, старший оперативный уполномоченный отдела контрразведки НКО «СМЕРШ» 54-я гвардейская стрелковая Макеевская (впоследствии – ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова) д... Показать все
Смерть
14.09.1943
14 сентября 1943 года умер от ран в городе Макеевка, Сталинская область, Украинская ССР, СССР. Похоронен в братской могиле в Парке культуры и отдыха в Центрально-Городском районе города Макеевка Доне... Показать все
Военная награда
01.10.1943
Приказом № 70/н от 01.10.1943 г. по войскам 5-й Ударной армии по личному составу награжден орденом «Отечественной войны I степени», лист № 2, запись - «1. Гвардии капитана Кудымов Тимофея Михайловича ... Показать все