Романов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Романова (Ларионова) Нина Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Олег Николаевич

Мать ребёнка: Романова (Ларионова) Нина Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Альберт Николаевич

Мать ребёнка: Романова (Ларионова) Нина Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Эмилия Николаевна

Мать ребёнка: Романова (Ларионова) Нина Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова (Ларионова) Нина Стефановна

Смерть
Неизвестно

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