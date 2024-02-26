Леонов Федот Андреев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1694
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: Леонов Андрей
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Леонов Ануфрей Федотов (Ич)
Мать ребёнка: Леонова Анна Никитина (Чна)
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Прасковья Федотова (Вна)
Мать ребёнка: Леонова Анна Никитина (Чна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1733
Мать ребёнка: Леонова Анна Никитина (Чна)
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Леонов Афанасий Федотов (Ич)
Мать ребёнка: Леонова Анна Никитина (Чна)
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Леонов Спиридон Федотов (Ич)
Мать ребёнка: Леонова Анна Никитина (Чна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1755