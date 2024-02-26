Леонов Федот Андреев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонов Федот Андреев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: Леонов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Леонов Ануфрей Федотов (Ич)

Мать ребёнка: Леонова Анна Никитина (Чна)

Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Прасковья Федотова (Вна)

Мать ребёнка: Леонова Анна Никитина (Чна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Леонов Иван Федотов (Ич)

Мать ребёнка: Леонова Анна Никитина (Чна)

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Леонов Афанасий Федотов (Ич)

Мать ребёнка: Леонова Анна Никитина (Чна)

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Леонов Спиридон Федотов (Ич)

Мать ребёнка: Леонова Анна Никитина (Чна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Анна Никитина (Чна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1755
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