Якушев Степан Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкушев Степан Максимович

Якушев Степан Максимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1899

Дата смерти

12.08.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1931

Сын: Якушев Иван Степанович

Мать ребёнка: Якушева Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
11.01.1936

Сын: Якушев Пётр Степанович

Мать ребёнка: Якушева Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
После 1936

Сын: Якушев Николай Степанович

Мать ребёнка: Якушева Пелагея Яковлевна

Смерть
12.08.1958
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close