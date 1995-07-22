Якушев Степан Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1899
Дата смерти12.08.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1931
Мать ребёнка: Якушева Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
11.01.1936
Мать ребёнка: Якушева Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
После 1936
Сын: Якушев Николай Степанович
Мать ребёнка: Якушева Пелагея Яковлевна
Смерть
12.08.1958