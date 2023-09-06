Носенко Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носенко Денис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носенко Анатолий

Мать ребёнка: Носенко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носенко Дмитрий

Мать ребёнка: Носенко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холявко (Носенко) Лидия

Мать ребёнка: Носенко Мария

Смерть
Неизвестно

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