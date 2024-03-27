Синюкова Мария Константиновна
Место рожденияд.Куршево, Рязанской обл.
Дата рождения1880
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Степанов Александра Евдокимовна
Отец ребёнка: Синюков Евдоким Трофимович
д. Куршево, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Синюков Евдоким Трофимович
д.Куршево, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1924
Сын: Синюков Дмитрий Евдокимович
Отец ребёнка: Синюков Евдоким Трофимович
д.Куршево, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1932
Сын: Синюков Николай Евдокимович
Отец ребёнка: Синюков Евдоким Трофимович
д.Куршево, Рязанской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976
д.Куршево, Рязанской обл.