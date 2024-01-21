Дороднов Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДороднов Прокофий

Дороднов Прокофий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1917

Дочь: Дороднова Валентина Прокофьева

Мать ребёнка: Дороднова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
08.08.1921

Сын: Дороднов Михаил Прокофьевич

Мать ребёнка: Дороднова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
10.12.1925

Дочь: Дороднова Зинаида Прокофьева

Мать ребёнка: Дороднова Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close