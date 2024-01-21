Дороднов Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1917
Дочь: Дороднова Валентина Прокофьева
Мать ребёнка: Дороднова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
08.08.1921
Сын: Дороднов Михаил Прокофьевич
Мать ребёнка: Дороднова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
10.12.1925
Дочь: Дороднова Зинаида Прокофьева
Мать ребёнка: Дороднова Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно