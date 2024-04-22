Константинов Ефим Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1744 ст.
Отец: Константинов Федор
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Сын: Константинов Петр Ефимович
Мать ребёнка: Константинова Агрипина Ивановна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Дочь: Константинова Акилина Ефимовна
Мать ребёнка: Константинова Агрипина Ивановна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Дочь: Константинова Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Константинова Агрипина Ивановна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно