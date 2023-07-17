Лукошкова (Лукошкова?) Арина?
Место рожденияТува?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косенко (Лукошкова) Анна
Отец ребёнка: Лукошков Григорий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Лоскутова (Лукошкова) Ефросинья
Отец ребёнка: Лукошков Григорий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область