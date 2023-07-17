Лукошкова (Лукошкова?) Арина? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукошкова (Лукошкова?) Арина?

Место рождения

Тува?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косенко (Лукошкова) Анна

Отец ребёнка: Лукошков Григорий

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Лоскутова (Лукошкова) Ефросинья

Отец ребёнка: Лукошков Григорий

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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