Фамилии Нет Фекла Иоанновна
Место рожденияДеревня Прудницы Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Прудницы Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
24.01.1914 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Смерть
Неизвестно