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Фамилии Нет Фекла Иоанновна

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Место рождения

Деревня Прудницы Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Прудницы Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
24.01.1914 ст.

Муж: Фамилии Нет Никита Васильевич

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Смерть
Неизвестно
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