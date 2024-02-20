Южакова (Дорофеева) Параскева Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Южакова (Дорофеева) Параскева Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1879 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Дорофеев Терентий

Мать: Дорофеева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
18.01.1906

Муж: Южаков Константин Иванович

Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Южаков Константин Иванович

Явзора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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