Южакова (Дорофеева) Параскева Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Дорофеев Терентий
Бракосочетание
18.01.1906
Рождение ребёнка
1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Южаков Константин Иванович
Явзора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно