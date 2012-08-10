Олег
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1977
Отец: не указан
Мать: Лушникова Валентина
Рождение ребёнка
10.08.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.11.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана