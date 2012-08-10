Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлег

Олег

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1977

Отец: не указан

Мать: Лушникова Валентина

Рождение ребёнка
10.08.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.11.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close