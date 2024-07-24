Новожихорева (Щелконова) Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: неизвестно
Отец ребёнка: Новожихорев Алевсандр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: неизвестно
Отец ребёнка: Новожихорев Алевсандр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новожихорев Арсений Алевсандрович
Отец ребёнка: Новожихорев Алевсандр
Бракосочетание
Неизвестно