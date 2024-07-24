Новожихорева (Щелконова) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожихорева (Щелконова) Елена Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щелконогов Анатолий Васильевич

Мать: Щелконогова (Климова) Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: неизвестно

Отец ребёнка: Новожихорев Алевсандр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: неизвестно

Отец ребёнка: Новожихорев Алевсандр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новожихорев Арсений Алевсандрович

Отец ребёнка: Новожихорев Алевсандр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожихорев Алевсандр

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