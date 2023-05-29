Никанова (Степаничева) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1887
Бракосочетание
27.01.1906
Рождение ребёнка
18.11.1906
Дочь: Никанова Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Никанов Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
23.11.1909
Дочь: Никанова Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Никанов Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
26.03.1928
Сын: Наканов Виталий Афанасьевич
Отец ребёнка: Никанов Афанасий Степанович
Смерть
Неизвестно