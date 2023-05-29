Никанова (Степаничева) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиканова (Степаничева) Александра Александровна

Никанова (Степаничева) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1887

Отец: Степаничев Александр Петрович

Мать: Степаничева Пелагея Яковлевна

Бракосочетание
27.01.1906

Муж: Никанов Афанасий Степанович

Рождение ребёнка
18.11.1906

Дочь: Никанова Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Никанов Афанасий Степанович

Рождение ребёнка
23.11.1909

Дочь: Никанова Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Никанов Афанасий Степанович

Рождение ребёнка
26.03.1928

Сын: Наканов Виталий Афанасьевич

Отец ребёнка: Никанов Афанасий Степанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.